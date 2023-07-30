Тепер загрожує 5 років увʼязнення: в Києві спіймали водія, який нахабно підрізав "швидку" та погрожував лікарям (відео)

Зловмисника оперативно знайшли, тепер він постане перед судом

У Києві чоловік на позашляховику заблокував рух автомобіля швидкої допомоги, в якому екстрено транспортували до лікарні 2-річну дитину.

Як йдеться у повідомленні у Facebook столичної поліції, правоохоронці виявили у мережі відео, на якому видно, як зловмисник вирішив "підрізати" рух "швидкій" і не дав їй проїхати.

Внаслідок проведення оперативних робіт водія позашляховика швидко виявили. Ним виявився мешканець столиці 1989 року народження, якому не сподобалося, що автомобіль медиків рухається у крайній лівій смузі з включеними спецсигналами. Він погодився розблокувати дорогу лише після того, як медики вмовили його надати проїзд.

"Слідчі кваліфікували дану подію як хуліганство за ст. 296 Кримінального кодексу України. Водію загрожує до пʼяти років увʼязнення", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах з’явилося відео того, як стався інцидент.

Як повідомлялося раніше, у Києві днями 23-річний водій збив на блокпості двох військових, з яких один помер на місці.