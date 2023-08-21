В Киеве задержали пиромана, который поджигал автомобили военнослужащих

Мужчина совершал преступления из-за "негативного" отношения к военным.

Полиция Киева задержала мужчину, который при помощи самодельных поджигательных устройств уничтожил 12 автомобилей военнослужащих. Злоумышленником оказался житель Киева, перебравшийся в столицу из другого региона в 2014 году.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

В конце 2022 года, в Деснянском районе столицы, состоялась серия поджогов автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Для раскрытия дела привлекли силы полиции, следователей и оперативников, проделавших объемную работу в поисках злоумышленника.

"Более тысячи человек допрошены в качестве свидетелей, десятки людей отрабатывались оперативно, проанализированы сотни Гб видео. Поиски осложнялись тем, что поджоги совершались в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц, во время вражеских обстрелов города. Установлено, что все пользователи автомобилей были военными и лицами, что имеют отношение к Силам обороны. Поэтому, кроме проведения негласных следственно-розыскных мероприятий, полицейскими при участии СБУ проведены контрразведывательные мероприятия", — рассказывает начальник столичного главка Дмитрий Шумейко.

Полиция города Киев

По словам правоохранителей, когда оперативники вышли на след преступника, он на время прекратил свою деятельность, но расследование продолжилось. Раскрывая эти преступления, сотрудники полиции также раскрыли ряд других, в часности кражи и незаконное обращение с оружием. Также полиция обратилась в органы местной власти по поводу установки камер видеонаблюдений в районах Киева, где их недостаточно.

В июле 2023 года пироман возобновил поджоги и уничтожил еще несколько автомобилей. Благодаря тщательной работе следователей и собранной информации, в поле зрения правоохранителей попал 35-летний местный житель, который переехал в Киев из другого региона в 2014 году.

Задержанный поджигатель

Правоохранители задержали подозреваемого с поличным, во время установки зажигательного устройства на военном автомобиле. Его задержали согласно статье 208 УК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). Во время досмотра задержанного полицейские обнаружили самодельное поджигательное устройство.

"Устройства злоумышленник изготовлял сам, они срабатывали самостоятельно в определенное время. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным. Проверяют его причастность к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины", — добавляет Дмитрий Шумейко.

При обыске квартиры злоумышленника были обнаружены вещи, которые используются при изготовлении поджигательных устройств: телефоны, зажигательная смесь и различные электродетали.

Благодаря телефону устройство срабатывало в определенное время

Обыск квартиры

Деталь для поджигательного устройства

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом). Злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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