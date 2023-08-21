У Києві затримали піромана, який підпалював автівки військовослужбовців

Чоловік скоював злочини через "негативне" ставлення до воєнних.

Поліція Києва затримала чоловіка, якій за допомогою саморобних підпальвальних пристроїв знищив 12 автомобілів військовослужбовців. Зловмисником виявися мешканець Києва, що перебрався до столиці з іншого регіону в 2014 році.

Про це повідомляє Національна поліція Києва.

Наприкінці 2022 року, в Деснянському районі столиці відбулась серія підпалів автомобілів, що належали військовослужбовцям. Для розкриття справи залучити багато сил поліції, слідчих та оперативників, які провели об'ємну роботу у пошуках зловмисника.

"Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні Гб відео. Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що усі користувачі автомобілів були військовими та особами, що мають відношення до Сил оборони. Тому, крім проведення негласних слідчо-розшукових дії, поліцейськими за участі СБУ проведено контррозвідувальні заходи", — розповідає начальник столичного главку Дмитро Шумейко.

Поліція міста Київ

За словами правоохоронців, коли оперативники вийшли на слід злочинця, він на деякий час припинив свою діяльність, але розслідування тривало. Розкриваючи ці злочини, співробітники поліції також розкрили низку інших, зокрема, крадіжки та незаконне поводження зі зброєю. Також поліція звернулась до органів місцевої влади, щодо встановлення камер відеоспостережень у районах Києва, де їх недостатньо.

У липні 2023 року піроман відновив підпали та знищив ще декілька автівок. Завдяки старанної роботи слідчих та зібраної інформації, до поля зору правоохоронців потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році.

Затриманий підпалювач

Правоохоронці затримали підозрюваного на гарячому, під час встановлення запалювального пристрою на військовому автомобілі. Його затримали згідно зі статтею 208 КК України (Затримання уповноваженою службовою особою). Під час огляду речей затриманого, поліцейські виявили саморобний підпалювальний пристрій.

"Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України", — додає Дмитро Шумейко.

При обшуку квартири зловмисника були виявлені речі, що використовуються у виготовленні підпалювальних пристроїв: телефони, запалювальну суміш та різні електродеталі.

Завдяки телефону пристрій активувався у визначений час

Обшук квартири

Деталь для саморобних пристроїв

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом). Зловмисник перебуває під вартою.

Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масштабну пожежу на Кільцевій дорозі у Києві.