Падение обломков российской ракеты на "Ашан" в Киеве: появилось видео момента

Происшествие зафиксировано в Дарницком районе

В ночь на 30 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ракетами и беспилотниками. К счастью, их удалось сбить, но упавшие обломки наделали в результате больших проблем.

Британская газета The Guardian опубликовала видео с моментом попадания частей той самой ракеты, которой захватчики атаковали город. В результате получил повреждения гипермаркет "Ашан" в Дарницком районе.

На кадрах видно, что после случившегося на месте произошел масштабный пожар. Клубы черного дыма стали подниматься в небо. Вскоре туда прибыли спасатели.

Известно также, что в Шевченковском районе, на территории предприятия обломки ракет убили двух человек. По информации Киевской городской военной администрации, еще два человека получили ранения. Их госпитализировали.

Напомним, в ночь на 27 августа российские захватчики в очередной раз совершили атаку и нанесли удары по Киевской области. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал страшные кадры разрушений. В результате происшествия был разрушен десяток частных домов, а также зафиксированы другие повреждения.