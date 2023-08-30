Падіння уламків російської ракети на "Ашан" у Києві: з’явилося відео моменту

Подія зафіксована у Дарницькому районі

У ніч на 30 серпня російські окупанти в черговий раз атакували Київ ракетами та безпілотниками. На щастя, їх вдалося збити, але уламки, що впали, наробили в результаті великих проблем.

Британська газета The Guardian опублікувала відео з моменту влучення частин тієї ракети, якою загарбники атакували місто. В результаті отримав пошкодження гіпермаркет "Ашан" у Дарницькому районі.

На кадрах видно, що після того, що відбулося, на місці сталася масштабна пожежа. Клуби чорного диму почали здійматися в небо. Незабаром туди прибули рятувальники.

Відомо також, що у Шевченківському районі, на території підприємства уламки ракет убили двох людей. За інформацією Київської міської військової адміністрації, ще двоє людей отримали поранення. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня російські загарбники в черговий раз здійснили атаку та завдали ударів по Київській області. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав страшні кадри руйнувань. Внаслідок пригоди було зруйновано десяток приватних будинків, а також зафіксовано інші пошкодження.