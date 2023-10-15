Бил о землю и резал: киевлянин посреди улицы пытался убить кота "для пропитания"

На место событий вызвали полицию

В Киеве посреди улицы мужчина пытался убить кота. Он его душил, бил о землю и резал.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые публикуют шокирующее видео. На нем видно, как взрослый мужчина достает кота из палисадника и с размаху бьет его о землю. На происходящее отреагировали местные жители, которые призвали нарушителя отпустить животное и вызвали полицию.

По данным авторов поста, живодером является местный житель по имени Валентин. Он заявлял, что якобы является безработным и из-за того, что у него нет еды, он уже три года ест котов и крыс.

"Приехала полиция. Ждут когда свяжутся с матерью, которая дала бы добро на то, что бы дверь ломать", — говорится в посте.

О состоянии животного сейчас ничего неизвестно.

Видео мы не публикуем здесь по морально-этическим соображениям, но его можно увидеть, перейдя по ссылке (Внимание! 18+).

Украинцев не на шутку возмутило поведение своего соотечественника. Шокирующее видео сейчас активно обсуждают в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области подростки в школе жестоко издевались над сверстником. Свои действия они снимали на видео и выложили в сеть.