Бив об землю і різав: киянин посеред вулиці намагався вбити кота "для їжі"

На місце подій викликали поліцію

У Києві серед вулиці чоловік намагався вбити кота. Він душив його, бив об землю і різав.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, які публікують шокуюче відео. На ньому видно, як дорослий чоловік дістає кота з палісадника і з розмаху б’є його об землю. На те, що відбувалося, відреагували місцеві жителі, які закликали порушника відпустити тварину та викликали поліцію.

За даними авторів посту, живодером є місцевий житель, на ім'я Валентин. Він заявляв, що нібито безробітний і через те, що в нього немає їжі, він уже три роки їсть котів і щурів.

"Приїхала поліція. Чекають колись зв’яжуться з матір’ю, яка дала б добро на те, щоб двері ламати", — йдеться у пості.

Про стан тварини зараз нічого невідомо.

Відео ми не публікуємо тут з морально-етичних міркувань, але його можна побачити, перейшовши за посиланням (Увага! 18+).

Українців не на жарт обурила поведінка свого співвітчизника. Шокуюче відео зараз активно обговорюють у мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині підлітки в школі жорстоко знущалися з однолітка. Свої дії вони знімали на відео та виклали у мережу.