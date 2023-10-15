Українець вбив жінку пляшкою пива за відмову в інтимі: фото та деталі

Тіло вбитої знайшов місцевий житель

У Берегові Закарпатської области чоловік у центрі міста вбив місцеву мешканку. Злочин було скоєно в ніч на неділю, 15 жовтня.

Як повідомили в обласній поліції, о 01:28 оператори лінії "102" прийняли дзвінок від жителя міста, який повідомив, що неподалік вулиці Богдана Хмельницького він виявив закривавлене тіло жінки без ознак життя. Дану інформацію одразу було передано медикам.

На місці події прибули співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, Берегівського районного відділу поліції та криміналістична лабораторія ГУНП. В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що загиблою є 39-річна місцева жителька. На її тілі, а саме в ділянці горла, були зафіксовані явні сліди умисного вбивства.

Для встановлення особи, причетної до цього злочину, співробітники кримінальної поліції опитали десятки людей, опрацювали записи з найближчих камер відеоспостереження та перевірили райони міста. В результаті вже за кілька годин дані підозрюваного оперативникам були відомі. Ним виявився 20-річний мешканець Берегова. Поліцейські швидко розшукали та затримали його за "гарячими" слідами.

Зловмисник разом із загиблою розпивали алкогольні напої

З’ясувалося, що того вечора зловмисник разом із загиблою розпивали алкогольні напої. Згодом, коли фігурант отримав відмову у сексуальній близькості з потерпілою, він схопив пляшку з-під пива, розбив її та наніс жінці удар в область шиї. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень остання померла на місці.

Місце злочину

Слідчі кваліфікували такі дії затриманого за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство, поєднане із сексуальним насильством. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Самого зловмисника наразі поміщено в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річного хлопчика.