Поглумився над хлопчиком двома способами: у Кривому Розі затримали педофіла

Чоловік був знайомий зі своєю жертвою, — вітався з ним під час зустрічі

У Дніпропетровській області, де зовсім недавно педофіла-ґвалтівника засудили до довічного ув’язнення, стався новий скандал, пов’язаний із розбещенням малолітніх. У Кривому Розі затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річного хлопчика.

Журналісти місцевого видання "СВОЇ" пишуть, що чоловік ґвалтував хлопця двома способами. Тепер йому загрожує чималий термін.

Зазначається, що постраждалий був трохи знайомий із підозрюваним, він раніше вітався з ним у дворі на вулиці. А в фатальний день при зустрічі чоловік затягнув 14-річного хлопця в під’їзд і зґвалтував його анально та орально у квартирі, використовуючи різні предмети та погрожуючи вбити, якщо він кричатиме.

За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за статтею про зґвалтування малолітнього, запобіжний захід за якою передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк у 10-15 років.

Такий вигляд має затриманий

Варто зауважити, що тільки напередодні у Кривому Розі сталася інша надзвичайна подія, — на звалищі знайшли обгоріле тіло жінки.

Як повідомляв "Телеграф", до цього у Кривому Розі автомобіль просто влетів у підземний перехід на швидкості. Попередньо водій був на межі нервового зриву і навмисне набрав швидкість і вилетів на тротуар. Дивом ніхто не загинув.