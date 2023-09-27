Це треба бачити: з’явилося відео моменту, як авто влетіло у підземний перехід у Кривому Розі

Кажуть, що водій був на межі нервового зриву і міг хотіти накласти на себе руки

Чимало галасу здійняло ДТП у Кривому Розі, де напередодні водій залетів машиною в підземний перехід і зіткнувся з колоною, — тепер з’явилося ще й відео моменту аварії.

Ролик вийшов вельми цікавим. Запис із камер опублікувало криворізьке видання "Рудана".

Як видно на записі, за лічені секунди до інциденту з переходу вийшли жінки з немовлям, після чого залетіла туди біла Mazda. Швидкість дозволила авто просто пролетіти сходами вниз, після чого вона зіткнулася з колоною і зупинилася.

Неймовірно пощастило, що внаслідок такої ДТП постраждав лише водій і не зачепило нікого з перехожих.

На відео з іншої камери спостереження видно, що до цього водій їхав повільно, і розігнався перед самою подією, — на тлі цього журналісти припускають, що, можливо, він свідомо хотів накласти на себе руки.

Раніше криворізьке видання "СВОЇ" писало, що за кермом знаходився місцевий "валютник", який до ДТП посварився у кафе з жінкою та перебував на межі нервового зриву. Після аварії він потрапив до реанімації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у Чорногорії автобус з українцями зірвався у прірву.