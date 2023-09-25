Нервовий зрив у водія? У Кривому Розі легковик залетів прямо в підземний перехід (відео)

Водій серйозно постраждав

У Кривому Розі сталася серйозна ДТП. Там легковий автомобіль влетів у підземний перехід.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, інцидент стався в Центрально-Міському районі. Там водій автомобіля Mazda виїхав на тротуар і влетів у пішохідний перехід.

Паблік "Свої Кривий Ріг" зазначає, що, за попередньою інформацією, за кермом міг перебувати місцевий "валютник". Він нібито перед поїздкою посварився з жінкою у кафе та перебував у стані нервового зриву.

"В даний час водій у важкому стані, непритомний. Він перебуває в реанімації", - йдеться в повідомленні.

До місця аварії вже прибули правоохоронці, але офіційний коментар від них (на момент публікації) ще не з’являвся. У мережі також публікують фото та відео з місця подій. На них можна побачити, що удар автомобіля об колону підземного переходу був настільки сильний, що буквально зім’яв всю передню частину легковика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Кривому Розі вагітну на тротуарі збив легковик.