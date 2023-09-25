Нервный срыв у водителя? В Кривом Роге легковушка залетела прямо в подземный переход (видео)

Водитель серьезно пострадал

В Кривом Роге произошло серьезное ДТП. Там легковой автомобиль влетел прямо в подземный переход.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным инцидент произошел в Центрально-Городском районе. Там водитель автомобиля Mazda, выехал на тротуар и влетел в пешеходный переход.

Паблик "Свои Кривой Рог" указывает, что, согласно предварительной информации, за рулем мог находиться местный "валютчик". Он якобы перед поездкой поссорился с женщиной в кафе и находился в состоянии нервного срыва.

"В настоящее время водитель в тяжелом состоянии, без сознания. Он находится в реанимации", — говорится в сообщении.

К месту аварии уже прибыли правоохранители, но официального комментария от них (на момент публикации) еще не появлялось. В сети также публикуют фото и видео с места событий. На них можно увидеть, что удар автомобиля о колонну подземного перехода был настолько сильный, что буквально смял всю переднюю часть легковушки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге беременную на тротуаре сбила легковушка.