Это нужно видеть: появилось видео момента, как авто влетело в подземный переход в Кривом Роге

Говорят, что водитель был на грани нервного срыва и мог хотеть покончить с собой

Немало шуму подняло ДТП в Кривом Роге, где накануне водитель залетел на машине в подземный переход и столкнулся с колонной, — теперь появилось еще и видео момента аварии.

Ролик вышел очень интересным. Запись с камер опубликовало криворожское издание "Рудана".

Как видно на записи, за считанные секунды до инцидента из перехода вышли женщины с младенцем, после чего туда залетела белая Mazda. Скорость позволила автомобилю просто пролететь по ступенькам вниз, после чего она столкнулась с колонной и остановилась.

Невероятная удача, что в результате такого ДТП пострадал только водитель и не задело никого из перехожих.

На видео с другой камеры наблюдения видно, что до этого водитель ехал медленно, и разогнался перед самым происшествием, — на фоне этого журналисты допускают, что возможно он сознательно хотел покончить с собой.

Ранее криворожское издание "СВОИ" писало, что за рулем находился местный "валютчик", который до ДТП поссорился в кафе с женщиной и находился на грани нервного срыва. После аварии он попал в реанимацию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Черногории автобус с украинцами сорвался в пропасть.