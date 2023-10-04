У Кривому Розі на звалищі знайшли обгоріле тіло жінки: перші подробиці (фото)

За деякими даними, поліція встановила, хто причетний до смерті жінки.

У Кривому Розі сьогодні, 4 жовтня, на одному зі сміттєвих полігонів знайшли тіло жінки. Труп, що обгорів, випав з контейнера в той момент, коли вивантажували сміття.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За інформацією поліції, особу постраждалої ще не встановлено.

Близько 10:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на території Саксаганського району виявлено труп жінки. Слідчі, які прибули на місце, оглянули обгорілий труп і не відкидають вбивство (ст. 115 ККУ), що карається до 15 років позбавлення волі.

За інформацією місцевих ЗМІ, 38-річна могла орендувати квартиру у Тернівському районі. За попередньою інформацією, співмешканець постраждалої сильно побив її під час застілля, від чого та померла. Щоб позбавитися тіла і приховати сліди злочину, зловмисник покликав свого товариша, з яким вони підпалили тіло, а останки викинули на смітник. Однак цю версію в поліції наразі не підтвердили.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР. Продовжуються слідчі дії.

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