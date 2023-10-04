В Кривом Роге на свалке нашли обгоревшее тело женщины: первые подробности (фото)

По некоторым данным полиция установила, кто причастен к смерти женщины

В Кривом Роге сегодня, 4 октября, на одном из мусорных полигонов нашли тело женщины. Обгоревший труп выпал из контейнера в тот момент, когда выгружали мусор.

Об этом сообщают местные СМИ. По информации полиции, личность пострадавшей еще не установлена.

Около 10:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на территории Саксаганского района обнаружен труп женщины. Следователи, которые прибыли на место, осмотрели обгоревший труп и не исключают убийство (ст. 115 УКУ), что наказывается до 15 лет лишения свободы.

По информации местных СМИ, 38-летняя могла арендовать квартиру в Терновском районе. По предварительной информации, сожитель пострадавшей сильно избил ее во время застолья, от чего та скончалась. Чтобы избавиться от тела и скрыть следы преступления, злоумышленник позвал своего товарища, с которым они подожгли тело, а останки выбросили на помойку. Однако эту версию в полиции пока не подтвердили.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Продолжаются следственные действия.

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