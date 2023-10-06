Надругался над мальчиком двумя способами: в Кривом Роге задержали педофила

Мужчина был знаком со своей жертвой, — здоровался с ним при встрече

В Днепропетровской области, где совсем недавно педофила-насильника приговорили к пожизненному заключению, произошел новый скандал, связанный с развращением малолетних. В Кривом Роге задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 14-летнего мальчика.

Журналисты местного издания "СВОИ" пишут, что мужчина насиловал парня двумя способами. Теперь ему грозит немалый срок.

Отмечается, что пострадавший был немного знаком с подозреваемым, он ранее здоровался с ним во дворе на улице. А в роковой день при встрече мужчина затащил 14-летнего парня в подъезд и изнасиловал его анально и орально в квартире, используя разные предметы и угрожая убить, если он будет кричать.

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье об изнасиловании малолетнего, мера пресечения по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок в 10-15 лет.

Так выглядит задержанный

Стоит заметить, что только накануне в Кривом Роге случилось другое чрезвычайное происшествие, — на свалке нашли обгоревшее тело женщины.

Как сообщал "Телеграф", до этого в Кривом Роге автомобиль просто влетел в подземный переход на скорости. Предварительно водитель был на грани нервного срыва и умышленно набрал скорость и вылетел на тротуар. Чудом никто не погиб.