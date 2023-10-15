Украинец убил женщину бутылкой пива за отказ в интиме: фото и детали

Тело убитой нашел местный житель

В Берегово Закарпатской области мужчина в центре города убил местную жительницу. Преступление было совершено в ночь на воскресенье, 15 октября.

Как сообщили в областной полиции, в 01:28 операторы линии "102" приняли звонок от жителя города, который сообщил, что неподалеку от улицы Богдана Хмельницкого он обнаружил окровавленное тело женщины без признаков жизни. Данная информация сразу была передана медикам.

На место происшествия прибыли сотрудники Главного управления Нацполиции в Закарпатской области, Береговского районного отдела полиции и криминалистическая лаборатория ГУНП. В ходе проведения первоочередных следственных действий было установлено, что погибшей является 39-летняя местная жительница. На ее теле, а именно в области горла, были зафиксированы явные следы умышленного убийства.

Для установления лица, причастного к этому преступлению, сотрудники криминальной полиции опросили десятки человек, проработали записи с ближайших камер видеонаблюдения и проверили районы города. В результате уже через несколько часов данные подозреваемого оперативникам были известны. Им оказался 20-летний житель Берегово. Полицейские быстро разыскали и задержали его по "горячим" следам.

Злоумышленник вместе с погибшей распивали алкогольные напитки

Выяснилось, что в тот вечер злоумышленник вместе с погибшей распивали алкогольные напитки. Впоследствии, когда фигурант получил отказ в сексуальной близости с потерпевшей, он схватил бутылку из-под пива, разбил ее и нанес женщине удар в область шеи. В результате полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте.

Место преступления

Следователи квалифицировали такие действия задержанного по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть Умышленное убийство, соединенное с сексуальным насилием. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сам злоумышленник пока помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

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