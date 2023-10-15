Поймали живодера, который пытался убить кота "на еду" в Киеве: ему грозит приличный срок

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения

Полицейские задержали в Киеве мужчину, который среди дня решил задушить и зарезать кота на улице на глазах у местных жителей.

Как информирует пресс-служба столичной полиции в Facebook, теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы по статье о жестоком обращении с животными.

Отмечается, что 15 октября полицейские получили вызов о том, что на проспекте Павла Тычины мужчина бьет беспризорного кота об асфальт и не реагирует на просьбы остановиться.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что животному удалось скрыться от нападающего, а местные жители помогли установить номер квартиры, где проживает злоумышленник. Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи выясняют мотивы таких действий фигуранта", — говорится в сообщении.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными) из-за чего подозреваемый может получить до восьми лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в сети распространилось видео, где мужчина пытался убить кота на улице. По данным местных жителей, живодером является местный житель по имени Валентин, который заявлял, что якобы является безработным и из-за того, что у него нет еды, он уже три года ест котов и крыс.

Напомним, в "Фельдман Экопарке" на Харьковщине произошло массовое убийство животных контактной зоны для самых маленьких. Погибли все кролики, морские свинки и другие животные, которые там находились.