Спіймали живодера, який намагався вбити кота "на їжу" у Києві: йому загрожує пристойний термін

В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Поліцейські затримали у Києві чоловіка, який серед дня вирішив задушити та зарізати кота на вулиці на очах у місцевих мешканців.

Як інформує пресслужба столичної поліції у Facebook, тепер зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Зазначається, що 15 жовтня поліцейські отримали виклик, що на проспекті Павла Тичини чоловік б’є безпритульного кота об асфальт і не реагує на прохання зупинитися.

"На місці події правоохоронці з’ясували, що тварині вдалося втекти від нападника, а місцеві жителі допомогли встановити номер квартири, де мешкає зловмисник. Співробітники поліції затримали 38-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясовують мотиви таких дій фігуранта", — йдеться у повідомленні.

За фактом події було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами), через що підозрюваний може отримати до восьми років в’язниці.

Як повідомлялося раніше, у мережі поширилося відео, де чоловік намагався вбити кота на вулиці. За даними місцевих жителів, живодером є місцевий житель на ім’я Валентин, який заявляв, що нібито безробітний і через те, що в нього немає їжі, він уже три роки їсть котів і щурів.

Нагадаємо, у "Фельдман Екопарку" на Харківщині сталося масове вбивство тварин контактної зони для найменших. Загинули всі кролики, морські свинки та інші тварини, які там були.