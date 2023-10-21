Под Киевом в многоэтажке прогремел мощный взрыв: детали и фото

Последствия произошедшего ликвидировали спасатели

В субботу, 21 октября, в Киевской области в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. В результате произошедшего, к счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. На месте ЧП работали спасатели, которые вовремя прибыли на вызов.

Так, в Фастовском районе Киевской области в многоэтажке прогремел взрыв. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в квартире, расположенной на 22-м этаже высотного дома взорвался газовый туристический баллон. ЧП произошло на территории села Новоселки.

Село Новоселки

ГСЧС

Сообщается, что взрыв баллона не привел к возникновению пожара. В результате взрыва была выбита оконная рама и повреждены стекла окон. Также от падения осколков технические повреждения получили два легковых автомобиля, которые были припаркованы под многоэтажкой.

ГСЧС

К счастью, никто из людей не пострадал. По данному факту проводится расследование. Причины и обстоятельства ЧП предстоит выяснить компетентным органам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что киевская многоэтажка превратилась в водопад с горячей водой. Очевидцы произошедшего опубликовали в соцсети кадры с места происшествия.