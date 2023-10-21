Киевская многоэтажка превратилась в водопад с горячей водой (видео)

Местные жители шокированы происходящим

В субботу, 21 октября, в Шевченковском районе Киева произошло ЧП. Так, с крыши одной из многоэтажек внезапно начала хлестать горячая вода.

Об этом сообщают подписчики Телеграмм-канала "Мой Киев". Местные жители связывают произошедшее со стартом отопительного сезона в Киеве

На данный момент известно, что "с крыши" многоэтажки, расположенной по улице Елены Телиги начала течь горячая вода, которая залила тротуар и газон под домом.

Очевидцы произошедшего посчитали, что данное происшествие непосредственно связано со стартом отопительного сезона в Киеве. По их мнению, во время подачи тепла произошел порыв трубы и начался настоящий потоп. Впрочем, причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве вода из лопнувшей трубы начала затапливать подъезд одного из многоэтажных домов. На кадрах из соцсети видно, что по ступенькам подъезда текут ручьи воды, которые буквально заливают лестничные клетки и подтапливают квартиры.