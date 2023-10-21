Київська багатоповерхівка перетворилася на водоспад із гарячою водою (відео)

Місцеві жителі шоковані тим, що відбувається

У суботу, 21 жовтня, у Шевченківському районі Києва сталася НП. Так, з даху однієї з багатоповерхівок раптово почала стрімкими потоками стікати гаряча вода.

Про це повідомляють підписники Телеграм-каналу "Мій Київ". Місцеві жителі пов’язують подію зі стартом опалювального сезону у Києві

На даний момент відомо, що "з даху" багатоповерхівки, розташованої по вулиці Олени Теліги, почала текти гаряча вода, яка залила тротуар і газон під будинком.

Очевидці події вважають, що ця подія безпосередньо пов’язана зі стартом опалювального сезону в Києві. На їхню думку, під час подачі тепла стався порив труби та розпочався справжній потоп. Втім, причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві вода з труби, що лопнула, почала затоплювати під’їзд одного з багатоповерхових будинків. На кадрах із соцмережі видно, що сходами під’їзду течуть струмки води, які буквально заливають сходові клітки та підтоплюють квартири.