У Києві відкрили незвичайний готель: люди туди заселитися не зможуть (фото)

Побудова виготовлена повністю з натуральних матеріалів

На території київського парку Прибережний, що у затоці Берківщина, було відкрито незвичайний готель. Ця будівля має вигляд багатоповерхового будинку з окремими відсіками-"квартирами", проте його постояльці — це далеко не люди.

Про це повідомляється на сторінці КП СЗН Дарницького району міста Києва. Незвичайний готель виконаний з натурального дерева, а його "номери" обладнані мохом, соломою, камінням та гілками.

Так, у парку Прибережний днями було відкрито готель для комах. Подібні конструкції споруджують у межах мегаполісів з науково-просвітницькою метою. Тепер усі охочі зможуть познайомитися з різними видами комах, які мешкають на території парку та є важливим елементом природної екосистеми.

Готель для комах

Цікаво, що для кожного мешканця готелю був обладнаний спеціальний відсік з наповнювачем, який максимально наближений до його довкілля. У такому "житлі" зможуть оселитися різні "постояльці": оси, осмії, сонечка, золотоочки та багато інших корисних комах.

Біля готелю планують регулярно проводити тематичні лекції для дітей та молоді, на яких розповідатимуть про важливість збереження біорізноманіття в межах великих міст, а також розвиватимуть у підростаючого покоління екологічну свідомість.

Готель для комах

Готель для комах

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на території київського парку Партизанської слави, що належить до природно-заповідного фонду України, було відкрито готель для комах. Конструкція також повністю виконана з дерева та натуральних елементів.