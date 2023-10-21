В Киеве открыли необычный отель: люди туда заселиться не смогут (фото)

Строение изготовлено полностью из натуральных материалов

На территории киевского парка Прибрежный, что находится в заливе Берковщина, был открыт необычный отель. Данное строение имеет вид многоэтажного дома с отдельными отсеками-"квартирами", однако его постояльцы — это далеко не люди.

Об этом сообщается на странице КП СЗН Дарницкого района города Киева. Необычный отель выполнен из натурального дерева, а его "номера" оборудованы мхом, соломой, камнями и ветками.

Так, в парке Прибрежный на днях был открыт отель для насекомых. Подобные конструкции сооружают в чертах мегаполисов с научно-просветительской целью. Теперь все желающие смогут познакомиться с различными видами насекомых, которые проживают на территории парка и являются важным элементом природной экосистемы.

Отель для насекомых

Интересно, что для каждого обитателя отеля был оборудован специальный отсек с наполнителем, который максимально приближен к его природной среде обитания. В таком "жилище" смогут поселиться различные "постояльцы": осы, осмии, божьи коровки, златоглазки и многие другие полезные насекомые.

Возле отеля планируют регулярно проводить тематические лекции для детей и молодежи, на которых будут рассказывать о важности сохранения биоразнообразия в пределах больших городов, а также развивать у подрастающего поколения экологическую сознательность.

Отель для насекомых

Отель для насекомых

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на территории киевского парка Партизанской славы, который относится к природно — заповедному фонду Украины, был открыт отель для насекомых. Конструкция полностью выполнена из дерева и натуральных элементов.