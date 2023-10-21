Під Києвом у багатоповерхівці пролунав потужний вибух: деталі та фото

Наслідки події ліквідували рятувальники

У суботу, 21 жовтня, на Київщині у багатоповерховому житловому будинку пролунав вибух. Внаслідок події, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Київській області. На місці НП працювали рятувальники, які вчасно прибули на виклик.

Так, у Фастівському районі Київської області у багатоповерхівці пролунав вибух. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що в квартирі, розташованій на 22-му поверсі висотного будинку, вибухнув газовий туристичний балон. НП сталася на території села Новосілки.

Село Новосілки

ДСНС

Повідомляється, що вибух балона не призвів до пожежі. Внаслідок вибуху було вибито віконну раму та пошкоджено скло вікон. Також від падіння уламків технічні пошкодження отримали два легкові автомобілі, які були припарковані під багатоповерхівкою.

ДСНС

На щастя, ніхто із людей не постраждав. За цим фактом проводиться розслідування. Причини та обставини НП мають з’ясувати компетентні органи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що київська багатоповерхівка перетворилася на водоспад із гарячою водою. Очевидці події опублікували в соцмережі кадри з місця події.