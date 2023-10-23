В Киеве пьяный мужчина зарезал девятиклассника: убийцу уже поймали (видео)

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам

В воскресенье вечером, 22 октября, возле одной из киевских многоэтажек мужчина зарезал несовершеннолетнего парня. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в городе Киеве. Врачи около получаса боролись за жизнь подростка, однако травмы, нанесенные ему, оказались несовместимыми с жизнью.

Фото с места происшествия

Известно, что на улице Пражской во время внезапно вспыхнувшего конфликта, мужчина нанес 14-летнему подростку несколько ножевых ранений. К сожалению, парень погиб на месте происшествия.

Как оказалось, на преступление пошел местный житель 1977 года рождения. Причиной произошедшего стал конфликт из-за замечания, которое незнакомец сделал несовершеннолетнему, а затем ударил подростка ножом в грудь.

Орудие преступления — нож, со следами бурого цвета, злоумышленник попросил спрятать свою соседку. Убийца был задержан по горячим следам, а вещественные доказательства изъяли.

Орудие убийства

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины: "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

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