У Києві п’яний чоловік зарізав дев’ятикласника: вбивцю вже зловили (відео)

Зловмисника вдалося досить швидко затримати

У неділю ввечері, 22 жовтня, біля однієї з київських багатоповерхівок чоловік зарізав неповнолітнього хлопця. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у місті Києві. Лікарі близько півгодини боролися за життя підлітка, проте травми, завдані йому, виявилися несумісними із життям.

Фото з місця події

Відомо, що на вулиці Празькій під час конфлікту чоловік завдав 14-річному підлітку кілька ножових поранень. На жаль, хлопець загинув на місці пригоди.

Як виявилось, на злочин пішов місцевий житель 1977 року народження. Причиною події став конфлікт через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди.

Зброя злочину — ніж зі слідами бурого кольору, зловмисник попросив сховати свою сусідку. Вбивцю затримали, а речові докази вилучили.

Зброя вбивства

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України: "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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