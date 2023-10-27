Дождь не помеха: известный блогер проехался по Киеву на огромной скорости и похвастался в соцсети

Подобные выходки могут привести к плачевным последствиям

Известный блогер, иллюзионист и певец Дмитрий Евтушенко решил своеобразно бороться с осенней хандрой. Так, молодой человек ездил по ночным улицам столицы в дождь на огромной скорости и транслировал все это в stories.

Об этом стало известно подписчикам знаменитости, которые сделали скрины его трансляций и поделились ними с киевскими Телеграмм-каналами. Стоит отметить, что свой аккаунт в Instagram блогер закрыл и видеть его публикации могут только подписчики.

Блогер Дмитрий Евтушенко, который многим известен как один из фронтменов команды иллюзионистов Magic Five, решил ночью прокатиться на своем авто по Киеву. Знаменитость разогнал автомобиль до 212 километров в час и при этом транслировал свою езду в stories.

На спидомерте было больше 200 км/час

Сообщается, что во время заезда по столице шел сильный дождь и такой скоростной режим мог представлять опасность для всех участников дорожного движения.

Стоит отметить, что свои stories в Instagram Евтушенко сопроводил лирической надписью об осенней хандре. "В последнее время очень много всего, много проектов, работы и вроде бы нет времени, но все-равно какая-то осенняя хандра", — подписал видео блогер.

Для справки: Дмитрий Евтушенко — участник Magic Five, блогер, иллюзионист. На YouTube у него 20 миллионов подписчиков, а в Instagram — 1,7 миллионов фолловеров.

Евтушенко постоянно экспериментирует с внешностью

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевский блогер инсценировал самоубийство ради "хайпа" в соцсетях. Ряд каналов сообщили, что в Киеве парень написал предсмертную записку и выбросился с 11 этажа, а также показали фотографию якобы с места происшествия.