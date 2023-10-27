Дощ не став на заваді: відомий блогер проїхався Києвом на величезній швидкості і похизувався в соцмережі

Подібні витівки можуть призвести до плачевних наслідків

Відомий блогер, ілюзіоніст та співак Дмитро Євтушенко вирішив своєрідно боротися з осінньою хандрою. Так, молодик їздив нічними вулицями столиці у дощ на величезній швидкості та транслював все це у stories.

Про це стало відомо підписникам знаменитості, які зробили скріни його трансляцій та поділилися ними з київськими Телеграм-каналами. Варто зазначити, що свій обліковий запис у Instagram блогер закрив і бачити його публікації можуть лише підписники.

Блогер Дмитро Євтушенко, який багатьом відомий як один із фронтменів команди ілюзіоністів Magic Five, вирішив уночі покататися на своєму авто Києвом. Знаменитість розігнав автомобіль до 212 кілометрів на годину і при цьому транслював свою їзду в stories.

На спідомерті було більше 200 км/год.

Повідомляється, що під час заїзду столицею йшов сильний дощ і такий швидкісний режим міг становити небезпеку для всіх учасників дорожнього руху.

Варто зазначити, що свої stories у Instagram Євтушенко супроводив ліричним написом про осінню хандру. "Останнім часом дуже багато всього, багато проектів, роботи і начебто немає часу, але все одно якась осіння хандра", - підписав відео блогер.

Для довідки: Дмитро Євтушенко – учасник Magic Five, блогер, ілюзіоніст. На YouTube має 20 мільйонів підписників, а в Instagram — 1,7 мільйона фоловерів.

Євтушенко постійно експериментує із зовнішністю

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що київський блогер інсценував самогубство заради "хайпу" у соцмережах. Ряд каналів повідомили, що у Києві хлопець написав передсмертну записку та викинувся з 11 поверху, а також показали фотографію нібито з місця події. Все це виявилося "хайпом".