В Киеве накрыли сеть казино: наказание для дельцов-миллионеров удивляет (фото, видео)

Залы были оборудованы по последнему слову техники

В Киеве функционировала разветвленная сеть подпольных игорных заведений, которые работали в разных районах столицы и приносили своим владельцам миллионные доходы. Личности организаторов нелегального бизнеса и их подельников установили правоохранители, а по местам их проживания прошел ряд обысков.

Фигурантам сообщили подозрение в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр. Об этом информируют в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Известно, что двое киевлян 38-ми и 36-ти лет организовали работу 11 подпольных игорных заведений, которые располагались в разных районах столицы. В организации бизнеса также принимали участие члены двух преступных группировок.

Заведения были обустроены по последнему слову техники, а за игрой пристально следили кассиры-администраторы.

Подпольное казино в Киеве

Для организации подпольных казино специально организаторы брали в аренду помещения площадью от 100 до 200 квадратных метров. Здесь делался ремонт и устанавливалась вся необходимая для игры техника. Одно такое казино могло одновременно быть оборудовано от 20 до 30 игровыми местами.

Подпольное казино в Киеве

Сообщается, что месячная прибыль одного заведения составляла от 600 тысяч до 1 миллиона гривен. Правоохранители провели десятки санкционированных обысков в подпольных казино и по местам проживания фигурантов. Было изъято 135 системных блоков, мониторы, мобильные телефоны, камеры видеонаблюдения, роутеры, сервера, банковские карты, денежные средства и черновые записи.

На данный момент семеро фигурантов получили подозрения в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 203-2 УК Украины: "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 170 тысяч до 680 тысяч гривен, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Учитывая тот факт, что организаторы подпольных казино и их подельники зарабатывали в месяц с одного заведения около миллиона гривен, то такое наказание действительно удивляет.

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