У Києві накрили мережу казино: покарання для ділків-мільйонерів дивує (фото, відео)

Зали були обладнані за останнім словом техніки

У Києві функціонувала розгалужена мережа підпільних гральних закладів, які працювали у різних районах столиці та приносили своїм власникам мільйонні прибутки. Особи організаторів нелегального бізнесу та їхніх подільників встановили правоохоронці, а по місцям їх проживання пройшла низка обшуків.

Фігурантам повідомили підозру в незаконній діяльності щодо організації або проведення азартних ігор. Про це інформують у прес-службі Національної поліції України.

Відомо, що двоє киян 38-ми та 36-ти років організували роботу 11 підпільних гральних закладів, які розташовувалися у різних районах столиці. В організації бізнесу також брали участь члени двох злочинних угруповань.

Заклади були облаштовані за останнім словом техніки, а за грою пильно стежили касири-адміністратори.

Підпільне казино у Києві

Для організації підпільних казино спеціально організатори брали в оренду приміщення площею від 100 до 200 метрів квадратних. Тут робився ремонт та встановлювалася вся необхідна для гри техніка. Одне таке казино могло одночасно бути обладнано від 20 до 30 ігровими місцями.

Підпільне казино у Києві

Повідомляється, що місячний прибуток одного закладу становив від 600 тисяч до 1 мільйона гривень. Правоохоронці провели десятки санкціонованих обшуків у підпільних казино та за місцями проживання фігурантів. Було вилучено 135 системних блоків, монітори, мобільні телефони, камери відеоспостереження, роутери, сервери, банківські картки, гроші та чорнові записи.

Наразі семеро фігурантів отримали підозри у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України: "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 170 тисяч до 680 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Враховуючи той факт, що організатори підпільних казино та їхні спільники заробляли за місяць з одного закладу близько мільйона гривень, таке покарання насправді дивує.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ігрова залежність в Україні не має масового характеру — результати першого національного дослідження під егідою МОЗ. За даними Національної служби здоров’я України, навіть незважаючи на велику популярність азартних розваг, ігрова залежність не має масового характеру в Україні. За І півріччя 2023 року її діагностували лише у 27 осіб.