В Киеве появится сквер имени погибшего Героя Украины "Да Винчи"

Дмитрий воевал с 18 лет и стал самым молодым добровольцем, получившим звание Героя Украины

В четверг, 9 ноября, Киевсовет принял решение о создании в Киеве сквера имени погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"). Сквер будет размещаться в Печерском районе столицы на улице Михаила Емельяновича-Павленко.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Сквер должен появиться в столице уже в самое ближайшее время.

Так, в течение 30 дней земельные участки будущего сквера должны быть переданы "Киевзеленстрою" с последующим присвоением созданному скверу названия "Сквер Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло".

Известно, что уроженец Ивано-Франковской области Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло пошел на фронт в 2014 году, когда ему было только 18 лет. После участия в Майдане он присоединился к Правому сектору и отправился на восток Украины защищать страну от россиян. Принимал участие в боях за Покровск, Карловку, Пески и Савур-Могилу. В том же году под Донецком получил тяжелое ранение — в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб, второй обломок перебил ключицу. После лечения сразу же вернулся в строй.

К сожалению, 7 марта перестало биться сердце легендарного воина — 27-летнего Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи". Дмитрий воевал с 18 лет и стал самым молодым добровольцем, получившим звание Героя Украины.

Информацию о гибели самого молодого командира 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" и действующего командира 1-й ОМБ "Волки Да Винчи" сообщил президент Владимир Зеленский. Воин героически погиб под Бахмутом.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине вспоминают знаменитого защитника "Да Винчи". Первого ноября мог праздновать 28-й день рождения герой Украины Дмитрий Коцюбайло, более известный по своему позывному "Да Винчи". Однако российские захватчики оборвали его жизнь 7 марта 2023 года.