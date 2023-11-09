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У Києві з’явиться сквер імені загиблого Героя України "Да Вінчі"

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Дмитро Коцюбайло загинув на фронті Новина оновлена 09 листопада 2023, 12:02
Дмитро Коцюбайло загинув на фронті. Фото Відкриті джерела

Дмитро воював з 18 років і став наймолодшим добровольцем, який отримав звання Героя України.

У четвер, 9 листопада, Київрада ухвалила рішення про створення в Києві скверу імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Сквер розміщуватиметься у Печерському районі столиці на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Сквер має з’явитися у столиці вже найближчим часом.

Так, протягом 30 днів земельні ділянки майбутнього скверу мають бути передані "Київзеленбуду" з наступним присвоєнням створеному скверу назви "Сквер Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайло".

Відомо, що уродженець Івано-Франківської області Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло пішов на фронт у 2014 році, коли йому було лише 18 років. Після участі у Майдані він приєднався до Правого сектору та вирушив на схід України захищати країну від росіян. Брав участь у боях за Покровськ, Карлівку, Піски та Савур-Могилу. Того ж року під Донецьком зазнав тяжкого поранення — в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб, другий уламок перебив ключицю. Після лікування одразу ж повернувся до ладу.

На жаль, 7 березня перестало битися серце легендарного воїна — 27-річного Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Дмитро воював із 18 років і став наймолодшим добровольцем, який отримав звання Героя України.

Інформацію про загибель наймолодшого командира 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" та чинного командира 1-ї ОМБ "Вовки Да Вінчі" повідомив президент Володимир Зеленський. Воїн героїчно загинув під Бахмутом.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні згадують знаменитого захисника "Да Вінчі". Першого листопада міг святкувати 28-й день народження герой України Дмитро Коцюбайло, відоміший за своїм позивним "Да Вінчі". Проте російські загарбники обірвали його життя 7 березня 2023 року.

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