"Воин, живущий вечно в каждом из нас": в Украине вспоминают знаменитого защитника "Да Винчи"

В честь героя в его родном селе появился мурал

Первого ноября мог праздновать 28-й день рождения герой Украины Дмитрий Коцюбайло, более известный по своему позывному "Да Винчи". Однако российские захватчики оборвали его жизнь 7 марта 2023 года.

Из 27 лет жизни — девять на войне. Журналист Юрий Бутусов отмечает, что "Да Винчи" был единственным, кто воевал на фронте все 9 лет непрерывно. Он создал добровольческий отряд, успешно противостоявший оккупантам, его имя знали враги. Когда восемнадцатилетним юношей он пришел на войну, то не имел никакого военного образования, но овладел всеми нужными навыками в разных сферах. "Его авторитет в 27 лет был таким, что он единственный командир, который говорил генералам в лицо, что он думает о бездарном планировании, об ошибках и некомптентности, устраивал скандалы, и планы менялись, потому что его слово имело особый вес", — пишет Бутусов и добавляет напоследок "Друг, ты и сейчас наш командир".

Звание Героя Украины Дмитрий Коцюбайло получил в начале декабря 2021 года. Он является первым добровольцем, получившим его прижизненно. Возлюбленная Дмитрия Алина Михайлова за несколько дней до Дня рождения "Да Винчи" призвала посвятить все удары по российским захватчикам погибшему герою. "Пусть враг знает, что именно 1 ноября их будет бить вечно живущий Воин в каждом из нас, в каждом, кто продолжает дело жизни Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла — борется за украинское самостоятельное соборное государство", — написала она.

Алина Михайлова опубликовала пост о "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области. Хорошо учился, имел талант к рисованию. Но в 2014 году решил стать на путь защиты Родины и проявил себя выносливым и ловким. Командиром штурмовой роты стал в 21 год, его подразделение работало во многих горячих точках. Художник Андрей Пальваль в день рождения героя опубликовал фото с муралом, который теперь украшает стену в Бовшеве, где родился "Да Винчи".

Мурал, посвященный "Да Винчи" на фасаде гимназии

"Теперь часть моего сердца осталась на другой стороне Украины в Бовшеве, где родился и вырос Дмитрий. То, что произошло в Бовшеве, вне моего понимания. Я просто перестал сопротивляться тому количеству совпадений, знаков, случайностей, которые произошли в тот промежуток времени. Какой-то невероятный пазл сложился в конце октября, было четкое осознание того, что я должен был оказаться там в деревне на Ивано-Франковщине и сделать мурал в твою честь. Я могу только подтвердить один, друг командир. Тебя любят, твою память лелеят, школа в Бовшеве носит твое имя. По тебе скучает вся Украина", — пишет Пальваль.

Ранее "Телеграф" рассказывал о детстве "Да Винчи". В семье героя было шестеро детей. Младшая сестра воина планирует продолжить путь брата в обороне Украины.