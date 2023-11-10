В лесу под Киевом грибник нашел ракету: подробности и видео

К счастью, никто не пострадал

В Киевской области мужчина пришел в лес за грибами, однако наткнулся на ракету, которая лежала среди деревьев. Человек был весьма удивлен увиденным и не знал как себя вести.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Киевский Движ". Вызвали ли на место происшествия специалистов — неизвестно.

Так, скорее всего ракета была сбита бойцами ПВО во время одной из вражеских атак. Судя по видео, снаряд имеет деформации и у него отсутсвуют некоторые элементы.

Как долго ракета пролежала в лесу под Киевом — неизвестно.

В подобных случаях следует соблюдать крайнюю осторожность и не приближаться к потенциально опасному предмету.

Напомним, что при обнаружении подобного "трофея" необходимо следовать следующей инструкции:

не трогайте руками опасный предмет или боеприпас;

отойдите на безопасное расстояние — минимум 100 метров;

обозначьте место своей находки;

позвоните 101 (ГСЧС),102 (полиция) или напишите в чат-бот;

дождитесь саперов и укажите им на подозрительную находку.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что наводчиком ракет на корабль "Аскольд" в Керчи стал российский офицер. Именно под его руководством из "Ингушетии" российские оккупанты запускали ракеты "Калибр" по гражданским объектам в Украине.

Координаты местонахождения корабля "Аскольд" в Керчи, недавно подвергшегося атаке во временно оккупированном Крыму, предоставил украинским военным командир другого российского судна. Сделал это российский офицер за денежное вознаграждение.