В лесу под Киевом грибник нашел ракету: подробности и видео
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К счастью, никто не пострадал
В Киевской области мужчина пришел в лес за грибами, однако наткнулся на ракету, которая лежала среди деревьев. Человек был весьма удивлен увиденным и не знал как себя вести.
Об этом сообщается в Телеграм-канале "Киевский Движ". Вызвали ли на место происшествия специалистов — неизвестно.
Так, скорее всего ракета была сбита бойцами ПВО во время одной из вражеских атак. Судя по видео, снаряд имеет деформации и у него отсутсвуют некоторые элементы.
Как долго ракета пролежала в лесу под Киевом — неизвестно.
В подобных случаях следует соблюдать крайнюю осторожность и не приближаться к потенциально опасному предмету.
Напомним, что при обнаружении подобного "трофея" необходимо следовать следующей инструкции:
- не трогайте руками опасный предмет или боеприпас;
- отойдите на безопасное расстояние — минимум 100 метров;
- обозначьте место своей находки;
- позвоните 101 (ГСЧС),102 (полиция) или напишите в чат-бот;
- дождитесь саперов и укажите им на подозрительную находку.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что наводчиком ракет на корабль "Аскольд" в Керчи стал российский офицер. Именно под его руководством из "Ингушетии" российские оккупанты запускали ракеты "Калибр" по гражданским объектам в Украине.
Координаты местонахождения корабля "Аскольд" в Керчи, недавно подвергшегося атаке во временно оккупированном Крыму, предоставил украинским военным командир другого российского судна. Сделал это российский офицер за денежное вознаграждение.