У лісі під Києвом грибник знайшов ракету: подробиці та відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1018
На щастя, ніхто не постраждав
На Київщині чоловік прийшов у ліс по гриби, проте натрапив на ракету, яка лежала серед дерев. Чоловік був дуже здивований побаченим і не знав як поводитися.
Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Киевский Движ". Чи викликали на місце події спеціалістів – невідомо.
Так, швидше за все, ракета була збита нашими бійцями ППО під час однієї з ворожих атак. Судячи з відео, снаряд має деформації і в нього відсутні деякі елементи.
Як довго ракета пролежала у лісі під Києвом – невідомо. У таких випадках слід бути вкрай обережним і не наближатися до потенційно небезпечного предмета.
Нагадаємо, що при виявленні подібного "трофею" необхідно дотримуватися наступної інструкції:
- не чіпайте руками небезпечний предмет чи боєприпас;
- відійдіть на безпечну відстань – мінімум 100 метрів;
- позначте місце своєї знахідки;
- зателефонуйте 101 (ДСНС), 102 (поліція) або напишіть у чат-бот ;
- дочекайтеся саперів та вкажіть їм на підозрілу знахідку.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що навідником ракет на корабель "Аскольд" у Керчі став російський офіцер. Саме під його керівництвом з Інгушетії російські окупанти запускали ракети Калібр по цивільних об’єктах в Україні.
Координати місцезнаходження корабля "Аскольд" у Керчі, який нещодавно зазнав атаки у тимчасово окупованому Криму, надав українським військовим командир іншого російського судна. Зробив це російський офіцер за грошову винагороду.