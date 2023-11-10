У лісі під Києвом грибник знайшов ракету: подробиці та відео

На щастя, ніхто не постраждав

На Київщині чоловік прийшов у ліс по гриби, проте натрапив на ракету, яка лежала серед дерев. Чоловік був дуже здивований побаченим і не знав як поводитися.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Киевский Движ". Чи викликали на місце події спеціалістів – невідомо.

Так, швидше за все, ракета була збита нашими бійцями ППО під час однієї з ворожих атак. Судячи з відео, снаряд має деформації і в нього відсутні деякі елементи.

Як довго ракета пролежала у лісі під Києвом – невідомо. У таких випадках слід бути вкрай обережним і не наближатися до потенційно небезпечного предмета.

Нагадаємо, що при виявленні подібного "трофею" необхідно дотримуватися наступної інструкції:

не чіпайте руками небезпечний предмет чи боєприпас;

відійдіть на безпечну відстань – мінімум 100 метрів;

позначте місце своєї знахідки;

зателефонуйте 101 (ДСНС), 102 (поліція) або напишіть у чат-бот ;

дочекайтеся саперів та вкажіть їм на підозрілу знахідку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що навідником ракет на корабель "Аскольд" у Керчі став російський офіцер. Саме під його керівництвом з Інгушетії російські окупанти запускали ракети Калібр по цивільних об’єктах в Україні.

Координати місцезнаходження корабля "Аскольд" у Керчі, який нещодавно зазнав атаки у тимчасово окупованому Криму, надав українським військовим командир іншого російського судна. Зробив це російський офіцер за грошову винагороду.