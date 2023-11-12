В Киеве произошло масштабное возгорание на складе: есть пострадавшие

Пострадавшие от госпитализации отказались

В Дарницком районе Киева на улице Бориспольская произошел масштабный пожар, из-за чего пострадал по меньшей мере два человека.

Как проинформировал городской глава Виталий Кличко, на месте происшествия загорелся склад со строительными материалами. Представители всех профильных служб уже работают на месте.

Кроме того, городской глава сообщил, что на месте происшествия уже обнаружили одного пострадавшего.

"Спасатели просят не мешать их работе, чтобы службы могли оперативно ликвидировать пожар. Не проезжать по улице Бориспольской и убрать припаркованные рядом с местом пожара автомобили", — написал он.

Тем временем местные telegram-каналы сообщают, что возгорание произошло в магазине-складе в микрорайоне Рембаза, а число пострадавших увеличилось до двух. По данным местной РВА, у них острая реакция на стресс и от госпитализации они отказались. Другой информации пока не поступало, причины возгорания пока не установлены.

Напомним, утром 12 ноября, масштабное возгорание произошло в Харькове, где согласно предварительной информации взорвалась автозаправочная станция.