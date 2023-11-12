В Харькове с утра прогремел мощный взрыв и пожар (фото и видео с места)

Одна из улиц города перекрыта

На одной из улиц Харькова прогремел взрыв. После этого в небо поднялся столб дыма. Предварительно, это не связано с российскими атаками.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их же данным, его источником стала автозаправочная станция в районе Южного железнодорожного вокзала.

Сообщается, что улица Полтавский шлях, которая проходит рядом с местом инцидента, была перекрыта.

На кадрах с места событий видно, что на территории АЗС горит автомобиль. Что стало причиной для этого, пока неизвестно. При этом, судя по информации из местных пабликов, по состоянию на 9:10 возгорание уже было полностью ликвидировано.

В комментарии СМИ спасатели рассказали, что возгорание автомобиля, которое произошло на АЗС, ликвидировали в течение 10 минут. Перекинуться на оборудование заправки огонь не успел. Причины возгорания сейчас устанавливают.

В результате взрыва травмировался мужчина, его госпитализировали.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице случился масштабный пожар. В пабликах опубликовали первые видео с места происшествия, на которых видно, что огромная территория в настоящий момент охвачена огнем. Площадь пожара составляла около 1 тысячи кв. К его ликвидации были привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.