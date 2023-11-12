У Харкові зранку прогриміли потужний вибух та пожежа (фото та відео з місця)

Одна з вулиць міста перекрита

На одній із вулиць Харкова пролунав вибух. Після цього в небо здійнявся стовп диму. Попередньо, це не пов’язано з російськими атаками.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, його джерелом стала автозаправна станція в районі Південного залізничного вокзалу.

Повідомляється, що вулиця Полтавський шлях, яка проходить поряд із місцем інциденту, була перекрита.

На кадрах із місця подій видно, що на території АЗС горить автомобіль. Що стало причиною для цього, поки що невідомо. При цьому, судячи з інформації з місцевих пабліків, станом на 9:10 спалах вже повністю ліквідовано.

У коментарі ЗМІ рятувальники розповіли, що спалах автомобіля, що стався на АЗС, ліквідували протягом 10 хвилин. Перекинутися на обладнання заправки вогонь не встиг. Причини займання наразі встановлюють.

Внаслідок вибуху травмувався чоловік, його госпіталізували.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінниці сталася масштабна пожежа. У пабліках опублікували перші відео з місця події, на яких видно, що величезна територія зараз охоплена вогнем. Площа пожежі складала близько 1 тис. кв. До його ліквідації було залучено 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки.