У Києві сталося масштабний спалах на складі: є постраждалі

Постраждалі від госпіталізації відмовилися

У Дарницькому районі Києва на вулиці Бориспільська сталася масштабна пожежа, через що постраждала щонайменше двоє людей.

Як поінформував міський голова Віталій Кличко, на місці події спалахнув склад із будівельними матеріалами. Представники всіх профільних служб працюють на місці.

Окрім того, міський голова повідомив, що на місці події вже виявили одного потерпілого.

"Рятувальники просять не заважати їхній роботі, щоб служби могли оперативно ліквідувати пожежу. Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поряд із місцем пожежі автомобілі", — написав він.

Тим часом місцеві telegram-канали повідомляють, що спалах відбувся в магазині-складі в мікрорайоні Рембаза, а кількість постраждалих збільшилася до двох. За даними місцевої РВА, вони мають гостру реакцію на стрес і від госпіталізації відмовилися. Іншої інформації поки що не надходило, причини займання поки що не встановлено.

Нагадаємо, вранці 12 листопада, масштабне загоряння сталося в Харкові, де, за попередньою інформацією , вибухнула автозаправна станція.