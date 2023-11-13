Житель Киева и его знакомая попали за решетку из-за разговоров по телефону (фото)

Они называли украинцев фашистами и мечтали об их уничтожении

Киевлянин, во время телефонных разговор со своей знакомой из Черкасс, оправдывал вооруженную агрессию рф и ждал прихода к власти оккупантов. По месту жительства сторонников "русского мира" провели обыски, а их самих взяли под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. По данному факту продолжается досудебное расследование.

Так, 62-летняя жительница Черкасс в течение сентября-октября 2023 года вела частные разговоры по мобильному телефону со своим знакомым из Киева. Женщина всячески оправдывала российскую агрессию и ожидала прихода оккупантов к власти. Она также называла украинцев "фашистами" и мечтала об их уничтожении.

Кроме этого, женщина восхищалась взятием врагами украинских городов, собирала и по телефону распространяла данные о расположении украинских войск и военной техники в областном центре. Она, во время телефонных разговоров, систематически рассказывала о результатах ракетных ударов по инфраструктуре Черкасс.

К злоумышленникам пришли с обысками

Второй подозреваемый — знакомый женщины житель Киева, который во время телефонных разговоров с ней также оправдывал агрессию рф, мечтал об уничтожении украинцев и приходу к власти оккупационных войск. Мужчина призывал к свержению украинских властей и нанесению массированных ударов по энергетическим объектам Украины.

По месту жительства фигурантов были проведены обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, различную символику государства-агрессора, литературу футболку с российским лозунгом, а также оружие и патроны к нему. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

К злоумышленникам пришли с обысками

Поклонникам "русского мира" инкриминируется оправдание вооруженной агрессии рф против Украины и глорификация ее участников. Кроме этого женщине инкриминируется несанкционированное распространение информации о движении, перемещении и размещении ВСУ.

Досудебное расследование по данному делу продолжается.

К злоумышленникам пришли с обысками

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что предатель провел технику оккупантов в окрестности Киева. На данный момент известно, что с первых дней вторжения росси на нашу территорию уроженец Сумщины работал на ФСБ и собирал разведданные о дислокации Сил обороны на территории области.

Как оказалось, мужчина обеспечивал "навигацию" военных колонн агрессора по кратчайшим путям в Киев.

На днях суд приговорил злоумышленника к 15 годам тюрьмы. Его осудили по статье "Госизмена".