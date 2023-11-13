Мешканець Києва та його знайома потрапили за ґрати через розмови по телефону (фото)

Вони мріяли про прихід окупантів до влади і називали українців фашистами

Киянин, під час телефонних розмов зі своєю знайомою з Черкас, виправдовував збройну агресію росії і чекав на прихід до влади окупантів. За місцем проживання прихильників "руського миру" провели обшуки, а їх взяли під варту.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора України. За цим фактом триває досудове розслідування.

Так, 62-річна мешканка Черкас протягом вересня-жовтня 2023 року вела приватні розмови по мобільному телефону зі своїм знайомим із Києва. Жінка всіляко виправдовувала російську агресію і чекала на прихід окупантів до влади. Вона також називала українців "фашистами" та мріяла про їхнє знищення.

Крім цього, жінка захоплювалася взяттям ворогами українських міст, збирала та по телефону поширювала дані про розташування українських військ та військової техніки в обласному центрі. Також вона, під час телефонних розмов, систематично розповідала про результати ракетних ударів по інфраструктурі Черкас.

До зловмисників прийшли з обшуками

Другий підозрюваний — знайомий жінки мешканець Києва, який під час телефонних розмов із нею також виправдовував агресію росії, мріяв про знищення українців та прихід до влади окупаційних військ. Чоловік закликав до завдання масованих ударів по енергетичних об’єктах України.

За місцем проживання фігурантів було проведено обшуки. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, різну символіку держави-агресора, літературу, футболку з російським гаслом, а також зброю та патрони до неї. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До зловмисників прийшли з обшуками

Прихильникам "руського миру" інкримінується виправдання збройної агресії росії проти України та глорифікація її учасників. Крім цього жінці інкримінується несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ.

Досудове розслідування по цій справі триває.

До зловмисників прийшли з обшуками

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що зрадник провів техніку окупантів на околиці Києва. Наразі відомо, що з перших днів вторгнення росі на нашу територію уродженець Сумщини працював на ФСБ і збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони на території області.

Як виявилося, чоловік забезпечував "навігацію" військових колон агресора найкоротшими шляхами до Києва.

Днями суд засудив зловмисника до 15 років ув’язнення. Його засудили за статтею "Держзмену".