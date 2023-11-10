Провів техніку окупантів на околиці Києва: скільки років за ґратами проведе зрадник (фото, відео)

Чоловік був засуджений на тривалий термін

У перші дні повномасштабного вторгнення агент ФСБ на власному авто "супроводив" із Сумської області на околиці Києва колону ворожої техніки. Завдяки діям злочинця на Київщину прибуло понад 100 одиниць танків, бронетранспортерів та самохідних артелірійських установок.

Про це повідомили у прес-службі СБУ. Зловмисника вдалося затримати та довести його причетність до вчинення держзради.

Наразі відомо, що з перших днів вторгнення росії на нашу територію, уродженець Сумщини працював на ФСБ та збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони України на території області.

Крім цього, він особисто "провів" із Сумської області на своєму авто 128 одиниць військової техніки окупантів на околиці Києва. Серед неї — танки, самохідні артилерійські установки та бронетранспортери. Повідомляється, що вищезгадана колона ворожих військ під час війни була повністю знищена нашими захисниками.

Саме ця техніка входила до складу "передових" штурмових підрозділів військ росії, які повинні були атакувати столицю з північно-східного напрямку. Після цього зрадник повернувся до Сумської області та продовжив співпрацювати з ФСБ.

Він збирав розвіддані про дислокацію та озброєння Сил оборони України на території області.

Зловмисника затримали зрадника у 2022 році

Контррозвідники СБУ затримали зрадника у 2022 році. У нього було вилучено мобільний телефон, яким він користувався для "зливу" даних. Як виявилося, чоловік забезпечував "навігацію" військових колон агресора найкоротшими шляхами до Києва.

Днями суд за статтею "Держзрада"засудив зловмисника до 15 років ув’язнення.

Чоловіка засудили за статтею "Держзміну"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що було затримано зрадника, який у жовтні навів "Іскандер" на Харків: що йому загрожує. Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ), який скоригував атаку Росії на Харків 6 жовтня.

Тоді росіяни вдарили центром міста ракетою "Іскандер", загинули двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик, десятки людей отримали поранення.