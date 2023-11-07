Затримано зрадника, який у жовтні навів "Іскандер" на Харків: що йому загрожує (фото)

Він працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом доріг та мостів

Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента головного управління генштабу збройних сил росії (ГРУ), який скоригував атаку рф на Харків 6 жовтня. Тоді росіяни вдарили по центру міста ракетою "Іскандер", загинули двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик, десятки людей отримали поранення.

Про затримання зрадника повідомляє пресслужба СБУ. Для підготовки ракетної атаки агент передав росіянам електронні координати цілей із прив’язкою до місцевості.

За даними слідства, зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, яке займається будівництвом автошляхів та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через Telegram. Під виглядом робочих поїздок він фіксував місця базування та переміщення українських військ по території регіону.

Інформацію зрадник передавав через "зв’язного" із тимчасово окупованої території на сході України. Ним виявився один із колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру.

Під час обшуків у затриманого виявлено:

4 мобільні телефони та 7 sim-карт різних мобільних операторів з доказами листування з агресором;

банківські картки, на які надходили "зарплати" від ГРУ;

понад 10 тис. дол., одержаних злочинним шляхом.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляв "Телеграф", вранці у вівторок, 7 листопада, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунав вибух. Лише після нього оголосили повітряну тривогу.