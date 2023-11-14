В Киеве из-за аварии ограничено движение городской электрички: что сейчас известно

Восстановительные работы на месте аварии продолжаются

В Киеве произошел сход с рельсов грузового вагона поезда. Из-за ликвидации последствий аварии движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошин временно перекрыто.

Как сообщается в официальном telegram-канале Киевской кольцевой электрички, поезда движутся с отклонением от графика. "Приносим извинения и работаем над исправлением ситуации", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что восстановительные работы продлятся ориентировочно до 10:00. Пассажиров призвали учесть это при планировании утренних поездок. Следует отметить, что о точном месте аварии не сообщается.

В то же время сообщается, что движение поездов между Почайной и Святошиным и от Святошина по южному полукольцу через Киев-Пассажирский, Выдубичи, Дарницу и Троещину сейчас вернулось к графику.

Приблизительный район аварии

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Рязанской области россии утром 11 ноября поезд сошел с рельсов после "хлопка". Следователи заявляют, что в работу железной дороги вмешались посторонние.