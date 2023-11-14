У Києві через аварію обмежено рух міської електрички: що зараз відомо

Відновлювальні роботи на місці аварії тривають

У Києві сталося сходження з рейок вантажного вагона поїзда. Через ліквідацію наслідків аварії рух кільцевої електрички між станціями Почайна та Святошин тимчасово перекрито.

Як повідомляється в офіційному telegram-каналі Київської кільцевої електрички, наразі поїзди рухаються з відхиленням від графіка. "Приносимо вибачення і працюємо над виправленням ситуації", — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 10:00. Пасажирів закликали врахувати це при плануванні ранкових подорожей. Слід зазначити, що про точне місце аварії не повідомляється.

Водночас повідомляється, що рух поїздів між Почайною та Святошиним та від Святошина по південному півкільцю через Київ-Пасажирський, Видубичі, Дарницю і Троєщину зараз повернувся до графіка.

Приблизний район аварії

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Рязанській області росії вранці 11 листопада поїзд зійшов із рейок після "хлопку". Слідчі заявляють, що у роботу залізниці втрутилися сторонні особи.