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На Київщині одразу двоє людей потрапили під пасажирські потяги

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Люди все частіше потрапляють під потяги Новина оновлена 02 листопада 2023, 18:09
Люди все частіше потрапляють під потяги. Фото УЗ

Залізничний транспорт — це зона підвищеної небезпеки

На Київщині за один день було зафіксовано два випадки потрапляння пішоходів під колеса пасажирських поїздів. В обох випадках машиністи застосовували екстрене гальмування, але це не допомогло.

За цими фактами правоохоронці проводять розслідування. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції у Київській області.

Так, перший випадок попадання людини під поїзд стався у Бучі. Тут 21-річна дівчина намагалася перебігти залізничну платформу у невстановленому місці та потрапила під пасажирський потяг. Від отриманих травм вона померла на місці події. Зазначається, що загибла була в навушниках і найімовірніше просто не почула поїзд, що наближався до неї.

Другий схожий випадок стався у Боярці, де чоловіка збив пасажирський потяг. На щастя, постраждалий вижив та його екстрено госпіталізували до медичного закладу. Причини події встановлюються.

У Боярці потяг збив чоловіка

Поліція Київщини нагадує: залізничний транспорт — зона підвищеної небезпеки. Важливо памʼятати, що переходити залізничну колію необхідно лише у встановленому місці, переконавшись у відсутності потяга! Бережіть своє життя!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в центрі Києва розмістили незвичайний експонат з війни. Так, у Києві на Михайлівській площі, де раніше була виставка знищеної російської техніки, встановили залізничний вагон, який потрапив під обстріл у лютому 2022 року. Цей вагон окупанти обстріляли недалеко від Ірпеня. У ньому мирних жителів мали евакуювати до Києва.

Теги:
#Київ #Поліція #Поїзд