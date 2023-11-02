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На Киевщине сразу два человека попали под пассажирские поезда

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Люди все чаще попадают под поезда Новость обновлена 02 ноября 2023, 18:09
Люди все чаще попадают под поезда. Фото УЗ

Железнодорожный транспорт — это зона повышенной опасности

В Киевской области за один день было зафиксировано два случая попадания пешеходов под колеса пассажирских поездов. В обеих случаях машинисты применяли экстренное торможение, однако это не спасло ситуацию.

По данным фактам правоохранители проводят расследования. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции в Киевской области.

Так, первый случай попадания человека под поезд произошел в Буче. Здесь 21-летняя девушка пыталась перебежать железнодорожную платформу в неустановленном месте и попала под пассажирский поезд. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Отмечается, что погибшая была в наушниках и вероятнее всего попросту не услышала приближающийся поезд.

Второй похожий случай произошел в Боярке, где мужчину сбил пассажирский поезд. К счастью, пострадавший выжил и его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Причины произошедшего устанавливаются.

В Боярке поезд сбил мужчину

Полиция Киевщины напоминает: железнодорожный транспорт — зона повышенной опасности. Важно помнить, что переходить железнодорожные пути необходимо только в установленном месте, убедившись в отсутствии поезда! Берегите свою жизнь!

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в центре Киева разместили необычный экспонат с войны. Так, в Киеве на Михайловской площади, где раньше была выставка уничтоженной российской техники, установили железнодорожный вагон, попавший под обстрел в феврале 2022 года. Этот вагон оккупанты обстреляли недалеко от Ирпеня. В нем мирных жителей должны были эвакуировать в Киев.

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#Киев #Полиция #Поезд