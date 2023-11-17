Цена успехов ВСУ: появились свежие фото и видео известного кладбища в Киеве

Там находят последний приют настоящие Герои

Успехи Вооруженных сил Украины в Херсонской области, о которых стало известно 17 ноября, порадовали каждого. Однако не все задумываются о том, какой ценой дается нашим защитникам каждый метр земли.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на Лесном кладбище в Киеве, где среди прочего хоронят и украинских военных, и показал, как оно выглядит в ноябре 2023 года.

Лесное кладбище, — наибольший некрополь левого берега Киева, и оно закрыто для массовых захоронений еще с 1989 года. Сейчас там разрешено хоронить только в семейные могилы или же почетные погребения заслуженных граждан.

В частности, на этом кладбище упокоено множество героически показавших себя украинских военных, среди которых боец "Азова" Александр "Крид" Бабенко, Андрей Вдовенко, защитник Мариуполя Рафаил "Раф" Агафьев и многие другие. Аллея с погибшими на войне украинцами не велика, но все равно становится все больше и больше с каждым месяцем борьбы.

Вот как выглядит кладбище с высоты птичьего полета:

Каждая такая могила - трагедия для целой семьи украинцев

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких условиях воюют украинские военные на Лиманском направлении, — там побывал наш корреспондент Ян Доброносов.