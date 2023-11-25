В Киеве пьяный водитель сбил полицейского и пытался скрыться: его задержали (фото)

Водитель автомобиля был сильно под хмельком и пытался убежать от полиции.

В Киеве полицейские задержали водителя, который сбил их коллегу и пытался скрыться с места ДТП. До этого водитель катался по городу и травмировал собаку, наехав на нее.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины. Во время задержания оказалось, что нарушитель был очень сильно выпившим.

"Вчера вечером на Харьковском шоссе во время отработки сообщения о травмировании собаки водителем авто, водитель Ford, предварительно в состоянии опьянения, проезжая мимо полицейских, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Все свободные экипажи немедленно получили ориентировку и начали розыск. Через некоторое время водителя нашли и задержали. Пострадавшего копа госпитализировали с телесными повреждениями.

"В настоящее время на месте работают следователи для установления всех обстоятельств дела и предоставления правовой квалификации", – сообщили в полиции.

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